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Уходящий глава Пентагона рассказал о трудностях в работе с Россией

По мнению Эштона Картера, успех власти РФ определяется не результатом на местах, а степенью созданного дискомфорта для остального мира

Уходящий глава Пентагона рассказал о трудностях в работе с Россией
Министр обороны США Эштон Картер
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Россия не делает ничего для того, чтобы помочь одолеть "Исламское государство" (террористическая группировка, запрещенная в России), считает уходящий министр обороны США Эштон Картер, интервью с которым опубликовано в пятницу в газете The Wall Street Journal.

По его мнению, Россия приняла стратегию, направленную на неприкрытый срыв планов США, где бы то ни было.

Он считает, что успех российского руководства определяется не результатом на местах, а уровнем созданного дискомфорта для остального мира. Именно это, полагает глава Пентагона, создает сложности для наведения мостов между двумя странами.

Уходящий глава оборонного ведомства США сообщил, что в отношениях с Россией он пытался выстраивать политику, основанную на силе и сбалансированности, и проявлял желание работать с Кремлем там, где это возможно.

Картер пояснил, что он не пытается давать какие-либо советы администрации, которая идет на смену нынешней. Однако, отмечает издание, его оценки поведения России сильно контрастируют с мнением избранного президента США Дональда Трампа и некоторых его советников.

При этом Картер призвал новый состав конгресса и новую администрацию США продолжать финансирование программ помощи европейским союзникам, особенно на восточных границах НАТО. "Я считаю, это необходимо, и мы должны продолжать вкладывать средства в это", - отметил он.

Теги: США, РФ, Эштон Картер
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