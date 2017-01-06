Трамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"

Об этом он заявил в интервью New York Times незадолго до того, как руководство разведки проведёт брифинг о якобы имевших место российских кибератаках

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" действия нынешней американской администрации в отношении России.

"Они (администрация президента- ИФ) потерпели сокрушительное поражение на выборах. Я выиграл больше округов, чем Рональд Рейган в своё время. Им очень стыдно за это. В определённой степени происходящее - охота на ведьм. Они просто сфокусировались на этом", - сказал Трамп, отвечая на вопрос New York Times , почему столько внимания уделяется кабератакам, приписываемым России.

Издание взяло интервью у избранного президента за три часа до того, как руководство разведки проведёт брифинг для Трампа относительно якобы имевших место российских кибератак.

Трамп напомнил, что "Китай относительно недавно взломал информацию о 20 млн госслужащих (США -ИФ)"- сказал он, ссылаясь таким образом на утечку информации с компьютеров в 2014 и 2015 годах. "И почему об этом даже никто не говорит? Это политическая охота на ведьм",- подчеркнул избранный президент.

Он также выразил недоумение в связи тем, что никто не интересуется самим содержимым взломанных электронных писем. По его словам, ставшая достоянием общественности переписка указывает на то, что Хиллари Клинтон заранее получала информацию о вопросах, которые ей будут задавать на дебатах, а также "множество других моментов, которые просто ужасают". "На это почему никто жалуется?", - сказал Трамп

Скепсис Трампа

Трамп встретится с действующими директором ЦРУ Джоном Бреннаном, главой Киберкомандования США Майклом Помпео, директором нацразведки Джемсом Клэппером и директором ФБР Джеймсом Коми для обсуждения предполагаемых хакерских атак со стороны России во время избирательной кампании в стране.

Как сообщил в пятницу в ходе телефонного брифинга представитель переходной команды Шон Спайсер, со стороны Трампа во встрече, назначенной на вторую половину дня, будут участвовать избранный вице-президент Майкл Пенс, Майкл Флинн, которого Трамп хочет назначить советником по национальной безопасности, и Майк Помпео, выдвинутый избранным главой государства на пост директора ЦРУ.

Между тем, в интервью телеканалу ABC Спайсер сообщил, что Трамп "готов выслушать и понять, как именно (представители разведки - ИФ) пришли к таким выводам".

По его словам, "избранный президент испытывает здоровый скептицизм" относительно выводов в пользу того, что Россия организовала целенаправленную хакерскую атаку с целью оказать влияние на выборы в США.

В частности, большой вопрос вызывает тот факт, что ФБР не проверяла серверы Комитета демократической партии, на которые была, по мнению спецслужб, направлена хакерская атака, сообщил Спайсер. Сам Трамп накануне подверг сомнению заявления о том, что Россия взломала серверы Национального комитета демократической партии.

"Национальный демократический комитет не разрешил ФБР изучить их компьютерную информацию после того, как она предположительно была взломана Россией", - написал он в своем микроблоге в твиттере. "Но как и почему тогда они так уверены во взломе, если они даже никогда не запрашивали исследования их серверов?" - задал он вопрос. "Что вообще происходит?", - задал риторический вопрос Трамп.