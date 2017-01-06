Главные новости
В миреТрамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"Экономика"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежьеВ России"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%
В мире

В Батуми вместо Trump Tower построят жилой комплекс высокого класса

Есть обновление от 21:47

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Грузинская Silk Road Group, являвшаяся партнером компании избранного президента США Дональда Трампа The Trump Organization в проекте строительства Trump Tower в Батуми, официально подтвердила прекращение сторонами данного проекта, осуществляемого на основе лицензионного соглашения.

ЭкономикаБизнес Трампа: от небоскребов до водкиБизнес Трампа: от небоскребов до водкиЧитать подробнее

"Silk Road Group, со своей стороны, учитывает создавшуюся ситуацию и соглашается с требованием Trump Organization освободить ее от обязательств, предусматриваемых лицензионным договором", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу грузинской компанией.

При этом отмечается, что Silk Road Group "в будущем планирует построить на черноморском побережье Грузии в Батуми жилой комплекс высокого класса и уверена, что тот замечательный проект, который был задуман господином Трампом во время его визита в Грузию в 2012 году, усилит позицию Грузии стать одним из направлений привлекательности международного туризма".

Ранее сообщалось, что сворачивание проекта в Грузии стало последним усилием избранного президента США развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме.

В декабре компания The Trump Organization объявила о сворачивании бизнес-проектов в Азербайджане и Бразилии, и планировала принять аналогичные шаги в Грузии, а до этого были закрыты четыре дочерние фирмы, предположительно создававшиеся под реализацию проектов в Саудовской Аравии.

В миреТрамп пообещал уйти из бизнеса ради работы в Белом домеТрамп пообещал уйти из бизнеса ради работы в Белом домеЧитать подробнее

Трамп также объявил, что не будет передавать свой бизнес в доверительное управление сторонним лицам. Избранный президент США намерен доверить руководство своими активами сыновьям и нескольким топ-менеджерам.

Соглашение о строительстве в Батуми Trump Tower было подписано, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. В 2013 году, когда он отошел от власти, данный проект, общей стоимостью $250 млн, был заморожен, хотя еще в середине ноября 2016 года в Silk Road Group заявляли, что проект, который был разработан нью-йоркской архитектурной фирмой John Fotiadis Architects, все еще в силе.

Silk Road Group, одна из ведущих инвестиционных групп на Кавказе и в Центрально-Азиатском регионе, работает в сферах транспорта, торговли, недвижимости, туризма и телекоммуникаций.

Теги: Грузия, США, Батуми, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Трамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"Трамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"
Об этом он заявил в интервью New York Times незадолго до того, как руководство разведки проведёт брифинг о якобы имевших место российских кибератакахПодробнее
Уходящий глава Пентагона рассказал о трудностях в работе с РоссиейУходящий глава Пентагона рассказал о трудностях в работе с Россией
По мнению Эштона Картера, успех власти РФ определяется не результатом на местах, а степенью созданного дискомфорта для остального мираПодробнее
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии
В пятницу авианесущая группировка начнет переход из Средиземного моря в СевероморскПодробнее
Минобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в СирииМинобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в Сирии
Летчики морской авиации за это время выполнили 420 боевых вылетов и поразили свыше 1,2 тыс. объектов террористовПодробнее
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США РоссиейТрамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Он также заинтересовался, как СМИ заполучили данные из секретного доклада американской разведки о российских кибератакахПодробнее
Разведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФ
Госсекретарь США назвал правильными ответные меры на хакерские атакиПодробнее
После передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узниковПосле передачи четырех заключенных в Гуантанамо остались 55 узников
Заключенных передали Саудовской АравииПодробнее
Обама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в СШАОбама получил доклад разведки о кибератаках во время выборов в США
Президент США заслушивает брифинг о деталях предполагаемого взлома со стороны РФПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреТрамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"Экономика"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта в дальнее зарубежьеВ России"Газпром" увеличил заявку на транзит газа через ГТС Украины из-за морозов на 10%СпортРоссийский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Полиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропорту
Конгресс США утвердил Трампа и Пенса на новых должностях
Стрельба с жертвами произошла во Флориде
Росгвардия получит первые модернизированные БТР-82 в 2017 году
Трамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"
Лучшие фото недели
Доллар за день подрос до 59,48 рубля на фоне легкого снижения цен на нефть
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи