В Батуми вместо Trump Tower построят жилой комплекс высокого класса

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Грузинская Silk Road Group, являвшаяся партнером компании избранного президента США Дональда Трампа The Trump Organization в проекте строительства Trump Tower в Батуми, официально подтвердила прекращение сторонами данного проекта, осуществляемого на основе лицензионного соглашения.

"Silk Road Group, со своей стороны, учитывает создавшуюся ситуацию и соглашается с требованием Trump Organization освободить ее от обязательств, предусматриваемых лицензионным договором", - говорится в заявлении, распространенном в пятницу грузинской компанией.

При этом отмечается, что Silk Road Group "в будущем планирует построить на черноморском побережье Грузии в Батуми жилой комплекс высокого класса и уверена, что тот замечательный проект, который был задуман господином Трампом во время его визита в Грузию в 2012 году, усилит позицию Грузии стать одним из направлений привлекательности международного туризма".

Ранее сообщалось, что сворачивание проекта в Грузии стало последним усилием избранного президента США развеять обвинения в том, что его бизнес будет вызывать конфликт интересов после того, как он займет свой пост в Белом доме.

В декабре компания The Trump Organization объявила о сворачивании бизнес-проектов в Азербайджане и Бразилии, и планировала принять аналогичные шаги в Грузии, а до этого были закрыты четыре дочерние фирмы, предположительно создававшиеся под реализацию проектов в Саудовской Аравии.

Трамп также объявил, что не будет передавать свой бизнес в доверительное управление сторонним лицам. Избранный президент США намерен доверить руководство своими активами сыновьям и нескольким топ-менеджерам.

Соглашение о строительстве в Батуми Trump Tower было подписано, когда президентом Грузии был Михаил Саакашвили. В 2013 году, когда он отошел от власти, данный проект, общей стоимостью $250 млн, был заморожен, хотя еще в середине ноября 2016 года в Silk Road Group заявляли, что проект, который был разработан нью-йоркской архитектурной фирмой John Fotiadis Architects, все еще в силе.

Silk Road Group, одна из ведущих инвестиционных групп на Кавказе и в Центрально-Азиатском регионе, работает в сферах транспорта, торговли, недвижимости, туризма и телекоммуникаций.