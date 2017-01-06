Полиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропорту

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Полиция Флориды подтвердила, что в результате стрельбы в аэропорту погибли несколько человек, а сам стрелок взят под стражу.

"Подтверждаем: произошла стрельба в международном аэропорту Форт-Лодердейл/Голливуд, повлекшая смерть нескольких людей. Одно лицо находится под стражей", - говорится в твиттере шерифа полиции округа Броуард штата Флорида.

Как отметил шериф, также несколько человек госпитализированы.

"Подтверждаю, что несколько человек погибло, и пострадавших направили в госпиталь из аэропорта. Верхний уровень аэропорта открыт", - говорится в сообщении.

Неизвестный открыл стрельбу в аэропорту в пятницу вечером. О его мотивах по-прежнему ничего не сообщается.