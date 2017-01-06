В аэропорту Форт-Лодердейла раздались новые выстрелы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Выстрелы в аэропорту во Флориде продолжаются, людям приказано лечь на пол, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на очевидцев.

"Мы лежим. Нам сказали, что что-то происходит снаружи, в гараже", - приводит телеканал в своем твиттере слова очевидца.

По словам собеседника телеканала, "слышны новые выстрели в гараже для парковки".

Ранее в пятницу у стоек выдачи багажа неизвестный открыл огонь. По сообщениям полиции, пять человек погибли, восемь пострадали. Один человек задержан по итогам случившегося.