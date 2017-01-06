Трамп создаст команду для разработки плана противодействия кибератакам

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Избранный президент Дональд Трамп намерен создать специальную команду для разработки плана по противодействию кибератакам.

"Будь это наше правительство, организации, ассоциации или бизнес-структуры, мы должны агрессивно бороться и остановить кибератаки. В течение 90 дней после вступления на должность я назначу команду, которая разработает для меня план", - говорится в заявлении избранного президента, распространенном в пятницу после его встречи с представителями разведки США.

По словам Трампа, "методы, способы и тактика, которые мы используем для обеспечения безопасности Америки не должны быть предметом публичной дискуссии, чтобы не давать преимуществ тем, кто хочет нам повредить".

Ранее США обвинили Россию во вмешательстве в процесс выборов президента страны с помощью кибератак на штаб Демократической партии.