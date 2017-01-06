На заводе в Грузии столкнулись тепловоз и подъемный кран

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - На Зестафонском заводе ферросплавов (входит в холдинг Georgian Manganese) в результате столкновения тепловоза с подъемным краном повреждения позвоночника получил помощник машиниста тепловоза, сообщили в пятницу вечером грузинские СМИ.

По словам представителя профсоюза Кахи Мачитидзе, в момент аварии, которая произошла в транспортном цехе предприятия, помощник машиниста находился на тепловозе, и успел прыгнуть в бункер, поскольку кран мог его разрезать. "В результате он получил перелом позвоночника и был перевезен в клинику", - сказал журналистам Мачитидзе.

Это уже второе ЧП на предприятиях, входящих в Georgian Manganese Holding Limited, управляемый в настоящее время американской компанией Georgian American Alloys Inc. Как сообщалось, 4 января в результате взрыва, происшедшего в шахте в селе Перевиса АО "Чиатурмарганец" этого же холдинга, одного из крупнейших производителей марганца и ферросплавов в постсоветском пространстве, пострадали двое рабочих.