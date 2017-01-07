Разведка США назвала работавшего на ГРУ хакера

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Разведка США утверждает, что Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба РФ при помощи хакера Guccifer 2.0 обнародовала данные, до этого похищенные с серверов Национального комитета демократической партии.

"Думаем, с высокой степенью уверенности, что ГРУ использовало личность Guccifer 2.0, (ресурсы) DCLeaks.com и WikiLeaks для обнародования данных в США, полученных у жертв в результате киберопераций", - говорится в распространенной в пятницу несекретной версии доклада американских спецслужб.

Как отмечается в документе, "Guccifer 2.0, который называл себя независимым румынским хакером, делал множество противоречивых заявлений по поводу его вероятной принадлежности к русским". "По данным прессы, более одного человека, называвших себя Guccifer 2.0, взаимодействовали с журналистами".

Спецслужбы США убеждены, что именно ГРУ предавало данные, похищенные у нацкомитета демократической партии WikiLeaks. При этом, как утверждается в документе, атака на почтовый сервер имела место в марте 2016 года, а публиковать переписку начали в июне 2016 года.

Там также отмечается, что "Россия пыталась оказывать влияние на выборы в Европе".

Нынешние американские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании хакерских атак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.