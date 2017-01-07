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О подозреваемом в стрельбе во Флориде рассказал его брат

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Брат мужчины, подозреваемого в стрельбе в аэропорту американского города Форт-Лодерсдейл, рассказал, что тот проходил курс лечения у психолога, сообщило агентство Associated Press.

Брат подозреваемого Брайан Сантьяго рассказал, что тот родился в Нью-Джерси, однако в двухлетнем возрасте переехал с родителями в Пуэрто-Рико. Несколько лет он прослужил в национальной гвардии. В 2010 году Эстебан Сантьяго отправился в Ирак в составе инженерного батальона американской армии, прослужив там год. Также он некоторое время прожил на Аляске, где прошел курс лечения у психолога.

Ранее сенатор от штата Флорида Билл Нельсон заявил, что у задержанного обнаружили военное удостоверение личности.

В пятницу мужчина открыл огонь в аэропорту Лодерсдейла. По данным полиции, пять человек погибли, не менее восьми пострадали.

Теги: Флорида, Форт-Лодерсдейл, Эстебан Сантьяго
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