Украинские военные заявили о 42 обстрелах своих позиций в Донбассе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Позиции украинских военных в Донбассе в течение суток были обстреляны 42 раза, сообщил утром в субботу пресс-центр силовой операции в фейсбуке.

Согласно сообщению, на мариупольском направлении ополченцы обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) из артиллерии и минометов различных калибров, неоднократно велся огонь по Водяному, Широкино и Павлополю. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Талаковке, Марьинке, Гнутово, Водяному, Широкино, Павлополю. По Широкино и Талаковке огонь вели снайперы.

На луганском направлении из гранатометов обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новотошковку и Новозвановку .

На донецком направлении из минометов и крупнокалиберных пулеметов - украинские позиции в районе Луганского и Авдеевки.

В районе Новотошковки двое бойцов ВСУ получили ранения, говорится в сообщении.