Главные новости
МоскваРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимыВ РоссииГлавком Росгвардии назвал главные задачи службы на 2017 годВ миреАмериканская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборов
В мире

Керри выразил надежду на сохранение базовых принципов внешней политики США в работе с РФ

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Джон Керри в интервью американскому телеканалу PBS выразил надежду, что администрация избранного президента США Дональда Трампа будет искать подходы для улучшения отношений с Россией.

В миреАмериканская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборовАмериканская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборовЧитать подробнее

"Моя надежда состоит в том, что новая администрация будет заниматься Россией, придавая этому стратегическое значение и имея ясную цель: постараться выработать более общие взгляды (с Россией - ИФ), однако при этом не отказываясь от фундаментальных ценностей и принципов, которые лежат в основе внешней политики США", - сказал Керри в интервью, опубликованном в пятницу.

Он охарактеризовал текущее состояние американо-российских отношений как "сложное". Керри отметил, что, тем не менее, Вашингтон и Москва имеют опыт совместных достижений, вроде ликвидации арсенала химического оружия в Сирии.

В то же время Керри назвал вмешательство РФ в процесс президентских выборов в США, в котором Вашингтон обвиняет Москву, "враждебным актом".

"Эти (действия - ИФ) имеют серьезные последствия, и мы будем вынуждены разбираться с этим", - сказал он.

Накануне в США была обнародована несекретная версия доклада спецслужб, в котором утверждается, что руководство России якобы с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон и создать условия, благоприятные для победы на выборах республиканца Трампа.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.

Теги: США, Джон Керри, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Американская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборовАмериканская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборов
Якобы хакеры взламывали компьютеры штаба Демократической партии по приказу президента ПутинаПодробнее
Полиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропортуПолиция Флориды отчиталась о стрельбе в аэропорту
В результате стрельбы погибли пять человек, не менее восьми пострадалиПодробнее
Трамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"Трамп назвал действия администрации Обамы в отношении России "охотой на ведьм"
Об этом он заявил в интервью New York Times незадолго до того, как руководство разведки проведёт брифинг о якобы имевших место российских кибератакахПодробнее
Уходящий глава Пентагона рассказал о трудностях в работе с РоссиейУходящий глава Пентагона рассказал о трудностях в работе с Россией
По мнению Эштона Картера, успех власти РФ определяется не результатом на местах, а степенью созданного дискомфорта для остального мираПодробнее
"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии"Адмирал Кузнецов" и "Петр Великий" первыми покинут российскую группировку в Сирии
В пятницу авианесущая группировка начнет переход из Средиземного моря в СевероморскПодробнее
Минобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в СирииМинобороны РФ отчиталось о работе морской авиации за два месяца в Сирии
Летчики морской авиации за это время выполнили 420 боевых вылетов и поразили свыше 1,2 тыс. объектов террористовПодробнее
Трамп усомнился во взломе серверов Демпартии США РоссиейТрамп усомнился во взломе серверов Демпартии США Россией
Он также заинтересовался, как СМИ заполучили данные из секретного доклада американской разведки о российских кибератакахПодробнее
Разведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФРазведка США выявила посредников при передаче писем в WikiLeaks из РФ
Госсекретарь США назвал правильными ответные меры на хакерские атакиПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Цитаты года12 фото
29 декабря 2016 года
Цитаты года
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте13 фото
02 января
Итоги-2016 года: взлеты и падения в российском спорте
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимыВ РоссииГлавком Росгвардии назвал главные задачи службы на 2017 годВ миреАмериканская разведка обвинила руководство РФ в организации кибератак во время выборовСпортРоссийский лыжник Устюгов победил в пятый раз подряд на "Тур де Ски"
Керри выразил надежду на сохранение базовых принципов внешней политики США в работе с РФ
Взносы на капремонт выросли в ряде регионов России с 1 января
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством
Главком Росгвардии назвал главные задачи службы на 2017 год
Человек погиб при пожаре на северо-востоке Москвы
Что случилось этой ночью: суббота, 7 ноября
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи