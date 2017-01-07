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В Германии заявили о якобы причастности россиян к кибератаке на серверы ОБСЕ в 2016 году

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Специалисты из службы защиты конституции Германии пришли к выводам, что за масштабной хакерской атакой на серверы ОБСЕ в 2016 году могли стоять россияне, пишет в субботу немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Наш анализ показал, что для этой атаки использовалась такая же инфраструктура, что и при других кибератаках в рамках (хакерской - ИФ) кампании APT28 - кампании, которая в минувшем году была направлена, в том числе, против Бундестага", - приводит издание слова главы службы Ханса-Георга Маасена.

"Что касается APT28, то есть указания на российские источники (ее происхождения - ИФ)", - добавил он.

В конце декабря 2016 года западные СМИ сообщали, что серверы ОБСЕ минувшей осенью подверглись масштабной хакерской атаке. При этом в ОБСЕ узнали о кибератаке в конце октября.

Источник в западных спецслужбах сообщил французской газете Le Monde, что атаку, предположительно, организовала хакерская группа APT28, также известная как Fancy Bears. Эту группу подозревают в связях с российскими властями и в кибератаках против Демократической партии США во время предвыборной гонки, отмечала Le Monde.

Теги: Германия, Россия, ОБСЕ
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