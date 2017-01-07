СМИ сообщили о проблемах с психикой у стрелявшего в аэропорту Флориды

Накануне в результате стрельбы 26-летнего экс-служащего Нацгвардии США погибли пять человек

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - У 26-летнего экс-служащего Национальной гвардии США Эстебана Сантьяго, устроившего перестрелку в аэропорту города Форт-Лодердейл во Флориде, ранее были диагностированы проблемы с психикой, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники в федеральных властях.

Сантьяго отслужил шесть лет в Пуэрто-Рико и еще один год в Ираке.

По данным источников, в ноябре 2016 года Сантьяго зашел в отделение ФБР в городе Анкоридж (штат Аляска) и заявил, что его разум контролируют агенты ЦРУ, которые заставляют его присоединиться к группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ). Затем Сантьяго был отправлен на медицинское освидетельствование в местную больницу.

Накануне Сантьяго открыл стрельбу в аэропорту Форт-Лодердейла. Пять человек погибли, а еще восемь получили ранения. Стрелок был задержан полицией.

Мотивы нападавшего выясняются. Однако власти полагают, что, по всей видимости, речь идет не об акте терроризма, и что стрелок действовал в одиночку.