В ЛНР сообщили об обстреле села Смелое

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Украинские военные один раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в народной милиции ЛНР.

"В период с 6 по 7 января зафиксировано одно нарушение перемирия со стороны украинской армии. Под обстрел попало село Смелое", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что огонь из минометов калибра 82 мм велся с направления села Крымское.

Ранее в Киеве заявили о 42 обстрелах своих позиций в Донбассе. Как сообщалось в субботу на странице в фейсбуке пресс-центра силовой операции, на луганском направлении из гранатометов обстреляли Крымское, Станицу Луганскую, Новоалександровку, Новотошковку и Новозвановку.