СМИ узнали о договоре Багдада и Анкары о выводе турецких военных из Ирака

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в субботу, что его стране и Турции удалось урегулировать вопрос о выводе турецкого контингента с иракской территории из лагеря недалеко от города Башик, сообщает сайт ливанского издания The Daily Star.
Издание, которое ссылается на телевидение Ирака, подробности соглашения не сообщает.
Заявлению иракского премьера предшествовала его встреча с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Багдаде.
Присутствие турецких военных в районе Башика ранее стало причиной роста напряженности в отношениях между Ираком и Турцией. В турецком руководстве заявляли, что турецкие военные находятся в этом лагере для защиты Турции от терроризма и тренировки местных бойцов для борьбы с террористами.