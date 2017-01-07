В СФ не исключили пересмотр Трампом решения об усилении группировки в Европе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Решение уходящей администрации США усилить военную группировку в Европе, скорее всего, будет пересмотрено новым президентом США Дональдом Трампом, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Ключ к пониманию ситуации - в решении Барака Обамы завершить операцию в пределах своего президентского срока. Это еще одна ловушка для Трампа, которых во множестве расставляет уходящая администрация, пытаясь лишить его свободы маневра на будущее", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

"Однако с учетом того, что США при Трампе будут сокращать финансирование натовских программ, можно ожидать пересмотра и данного решения об усилении группировки на границах с Россией", - отметил сенатор.

Так он прокомментировал информацию о том, что в немецком порту Бремерхафен в пятницу началась разгрузка сотен танков, самоходных гаубиц и других военных машин, которые прибыли в Германию морем из США. Как сообщает BBC, это самая крупная отправка американской бронетанковой бригады в Европу со времен окончания холодной войны, и в ближайшие дни военная техника будет транспортирована по железной дороге из Германии к местам дислокации в Польше и странах Балтии.