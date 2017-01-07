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В Сирии за сутки зафиксировали 24 нарушения режима тишины

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Россией и Турцией за сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения боевых действий в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого Соглашения за сутки зафиксировано 10 нарушений, из них в провинциях: Хама - 5, Латакия - 2, Дамаск - 2, Алеппо - 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 14 нарушений, из них в провинциях: Дамаск - 7, Алеппо - 4, Деръа - 2, Идлиб - 1", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В нем отмечается, что по всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.

Вместе с тем в Минобороны отметили тенденцию к уменьшению случаев нарушений режима тишины в Сирии. "В результате целенаправленной работы наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня повышению доверия между конфликтующими сторонами", - сообщили в военном ведомстве.

Теги: Сирия
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