В Сирии почти 1100 населенных пунктов присоединились к режиму перемирия

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - За сутки еще два населенных пункта присоединилось к режиму прекращения огня в Сирии, сообщили в Минобороны России.

"В течение суток подписано два соглашения о присоединении населенных пунктов Бтамбул и Сканю в провинции Латакия к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1093", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В нем отмечается, что продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

В Минобороны сообщили, что в течение суток проведено две гуманитарных акции по передаче местным жителям гуманитарных грузов: в районе Бенезид города Алеппо - 1,8 тонны; в районе Сахур-3 города Алеппо - 1,8 тонны.