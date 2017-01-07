Большинство трасс в четырех областях Украины закрыты из-за погоды

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Из-за непогоды действует запрет на движение автотранспорта в четырех областях: Кировоградской, Николаевской, Одесской и Херсонской, сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции Украины.

Все дороги общего пользования Одесской области, кроме трассы М-05 Киев - Одессы закрыты для движения автотранспорта.

Как сообщила пресс-служба Одесской обладминистрации, запрет действует до 9 утра 8 января.

Сотрудник пресс-службы ОГА Юрий Жаров пояснил корреспонденту "Интерфакса", что движение перекрыто для того, чтобы дорожные службы успели почистить магистрали.

Как сообщалось, на территории Одесской области - сильная метель, снежные заносы, скорость ветра 19-24 м/с, местами порывы до 25-27 м/с, видимость 100-500 м, температура воздуха ночью -14-19, днем -10-15.

В Кировоградской и Николаевской областях запрещено движение для всех видов транспорта на автодорогах общего пользования.

В Херсонской области ограничено движение грузовых транспортных средств на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск от 177 до 207 км (от границы с Николаевской областью до г. Херсон).