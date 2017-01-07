Шварценеггер ответил на критику Трампа предложением о дружбе

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер ответил Дональду Трампу, раскритиковавшему звезду Голливуда за низкие рейтинги телешоу с его участием. В субботу актер опубликовал в своем твиттере обращение к избранному президенту.

Шварценегер приводит цитату из инаугурационной речи Авраама Линкольна: "Мы не враги, а друзья. Мы не должны быть врагами. Хотя узы нашей дружбы не всегда прочны, они не должны порваться. Память об этой дружбе возьмет свое, когда в сердцах, с неизбежностью, возобладают наши лучшие чувства".

I've been thinking a lot about this quote from President Lincoln. We are not enemies. We are all Americans. pic.twitter.com/3bUlXGyAew — Arnold (@Schwarzenegger) 10 ноября 2016 г.

Актер напоминает, что президентские выборы давно закончились. "Мы соседи, мы друзья, и, что самое важное, мы - американцы", - говорит он, призывая вместе поработать над осуществлением главного предвыборного лозунга Трампа - "снова сделать Америку великой". Шварценеггер выразил надежду, что политик будет работать над благополучием США так же усердно, как над собственными рейтингами.

I wish you the best of luck and I hope you'll work for ALL of the American people as aggressively as you worked for your ratings. — Arnold (@Schwarzenegger) 6 января 2017 г.

Ранее Трамп раскритиковал артиста за провал шоу "Ученик знаменитости". "Шварценеггер провалился (или был уничтожен) машиной рейтингов - Дональдом Джоном Трампом", - написал политик, припомнив актеру-республиканцу поддержку кандидата демократов Хиллари Клинтон во время избирательной кампании.