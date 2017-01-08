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Стрелку из аэропорта Флориды предъявили обвинения

Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Эстебану Сантьяго, которого подозревают в атаке на аэропорт в Форт-Лодердейле во Флориде, в субботу предъявили официальные обвинения, сообщает Fox News. В случае признания вины ему может грозить смертная казнь.

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Вопрос о том, было ли нападение террористической атакой, пока остается открытым. Полиция считает, что стрелок осознанно выбрал именно этот аэропорт, однако пока не может установить, почему.

Не исключено также, что Сантьяго действовал под влиянием психического расстройства. В ноябре он сам обратился в ФБР, пожаловавшись, что его разум контролирует американская разведка. Тогда ему назначили психиатрическую экспертизу, однако о ее результатах не сообщается.

Подозреваемый - бывший военный, участник операции США в Ираке. Он не раз имел дело с полицией - в основном по обвинениям в бытовом насилии, однако судимостей не имел. Осенью у Сантьяго изъяли пистолет, но потом вернули. Именно из этого оружия 6 января он застрелил пять и ранил 45 человек.

Теги: Флорида, США
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