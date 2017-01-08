Мощный взрыв произошел на рынке в Багдаде

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - 12 человек погибли, 50 получили ранения в результате взрыва в восточной части Багдада, сообщает Associated Press.

Отмечается, что взорвался заминированный автомобиль на овощном базаре в районе, населенном преимущественно шиитами.

В министерстве внутренних дел Ирака сообщили, что полицейский заметил подозрительный автомобиль и открыл огонь, но не смог остановить злоумышленника, который подорвал машину.

Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв в Багдаде.

31 декабря в иракской столице в результате взрыва двух бомб погибли 28 человек, 54 получили ранения. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за эти взрывы.