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В Киеве сообщили о ранении шестрерых своих военных в Донбассе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Шесть украинских военнослужащих были ранены в зоне проведения военной операции на востоке страны за минувшие сутки, сообщил представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения. Это произошло в двух горячих точках - трое воинов были ранены возле Троицкого во время вражеского минометного обстрела, еще трое - в результате провокаций вблизи Крымского", - сказал Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его словам, на луганском направлении противник вел огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого.

По его данным, на донецком направлении горячие точки были в районе Донецкого аэропорта, на Светлодарской дуге и Горловском периметре. "Вблизи села Троицкое противник выпустил девять минометных мин и стрелял из БМП", - сообщил представитель оборонного ведомства.

На мариупольском направлении, по его словам, противник применил минометы и артиллерию. "Всего выпустили шесть артиллерийских снарядов и 87 минометных мин.

Теги: Украина, Донбасс
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