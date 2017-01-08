Число жертв теракта в Иерусалиме увеличилось до четырех человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Число погибших в результате наезда грузовика на людей в Иерусалиме выросло до четырех человек, сообщила Jerusalem Post.

Ранее стало известно о трех погибших пешеходах и 15 пострадавших после того, как грузовой автомобиль наехал на пешеходов в Иерусалиме.

Водитель был застрелен полицейскими. Полиция назвала происшедшее терактом. "Это террористическая атака", - заявил представитель полиции в эфире местного радио.

По данным израильских СМИ, грузовик наехал на группу военнослужащих в районе площадки Армон ха-Нацив.