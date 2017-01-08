В Киеве сообщили о 48 обстрелах за воскресенье в Донбассе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Количество обстрелов украинских позиций в Донбассе возросло до 48, заявили в Киеве.

"На эту минуту зафиксировано уже 48 обстрелов", - сообщил спикер штаба силовой операции Леонид Матюхин в воскресенье вечером.

Он отметил, что украинские военные отвечают на провокации противника из незапрещенного оружия, в частности гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того сообщается, что трое украинских военнослужащих не вернулись в расположение своей части в Донбассе в воскресенье, 8 января, сообщает пресс-служба штаба силовой операции.

"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из частей, выполняющей задания вблизи линии разграничения, не вернулись в место расположения подразделения. В данный момент связь с ними отсутствует. Обстоятельства данного происшествия выясняются", - говорится в вечернем сообщении на официальной странице штаба в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что ещё трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны ополченцев ДНР/ЛНР на востоке Украины в воскресенье, 8 января.