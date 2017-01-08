Главные новости
В миреВ совершении теракта в Иерусалиме заподозрили палестинцаСпортЛыжник Сергей Устюгов выиграл многодневную гонку "Тур де Ски"В миреПомощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атаках
В мире

В Киеве сообщили о 48 обстрелах за воскресенье в Донбассе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Количество обстрелов украинских позиций в Донбассе возросло до 48, заявили в Киеве.

"На эту минуту зафиксировано уже 48 обстрелов", - сообщил спикер штаба силовой операции Леонид Матюхин в воскресенье вечером.

Он отметил, что украинские военные отвечают на провокации противника из незапрещенного оружия, в частности гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того сообщается, что трое украинских военнослужащих не вернулись в расположение своей части в Донбассе в воскресенье, 8 января, сообщает пресс-служба штаба силовой операции.

"8 января 2017 года трое военнослужащих одной из частей, выполняющей задания вблизи линии разграничения, не вернулись в место расположения подразделения. В данный момент связь с ними отсутствует. Обстоятельства данного происшествия выясняются", - говорится в вечернем сообщении на официальной странице штаба в Фейсбуке.

Ранее сообщалось, что ещё трое украинских военнослужащих получили ранения вследствие обстрелов со стороны ополченцев ДНР/ЛНР на востоке Украины в воскресенье, 8 января.

Теги: Украина, Донбасс, ДНР
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Помощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атакахПомощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атаках
По словам Райнса Прибуса, избранный президент США принимает выводы разведки о роли неких российских структур в ходе выборовПодробнее
В совершении теракта в Иерусалиме заподозрили палестинцаВ совершении теракта в Иерусалиме заподозрили палестинца
По словам Биньямина Нетаньяху, есть связь между сегодняшним преступлением и аналогичными терактами с использованием грузовиков во Франции и БерлинеПодробнее
СМИ сообщили о новых ударах российской и сирийской авиации по позициям ИГСМИ сообщили о новых ударах российской и сирийской авиации по позициям ИГ
По данным арабского издания, более пяти вертолетов, и два истребителя нанесли авиаудары по объектам террористов в провинции ХамаПодробнее
Опрос в странах Запада выявил страх скорого начала третьей мировой войныОпрос в странах Запада выявил страх скорого начала третьей мировой войны
Американцы заявили, что опасаются президентства Трампа, а британцы рассказали о страхе перед РоссиейПодробнее
США и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен ЫнаСША и Южная Корея создадут отряд для убийства Ким Чен Ына
Военные обеих стран проведут совместные учения на случай войны с КНДРПодробнее
Госсекретарь США раскритиковал твиты ТрампаГоссекретарь США раскритиковал твиты Трампа
Джон Керри выразил надежду на то, что администрация избранного президента подберет для него другие средства коммуникацииПодробнее
Снежный шторм спровоцировал транспортный коллапс на востоке СШАСнежный шторм спровоцировал транспортный коллапс на востоке США
На трассах зафиксированы сотни аварий, отменено большинство авиарейсовПодробнее
Полиция установила личность организатора теракта в ночном клубе СтамбулаПолиция установила личность организатора теракта в ночном клубе Стамбула
По новой информации, это гражданин Узбекистана, задержать его до сих пор не удалосьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Зимний велопарад в Москве8 фото
08 января
Зимний велопарад в Москве
Празднование Рождества по юлианскому календарю9 фото
07 января
Празднование Рождества по юлианскому календарю
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреВ совершении теракта в Иерусалиме заподозрили палестинцаСпортЛыжник Сергей Устюгов выиграл многодневную гонку "Тур де Ски"В миреПомощник Трампа не исключил определенного участия России в хакерских атакахЭкономикаГлава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомства
Глава Минэкономразвития пообещал провести "перезагрузку" ведомства
Десять человек эвакуировали спасатели из горящего дома в Одинцово
Бельгийский европарламентарий назвал ошибкой антироссийскую риторику США
В ближайшие сутки в Нижегородской области похолодает до -40 градусов
Путин выразил соболезнования Нетаньяху в связи с терактом в Иерусалиме
Власти Подмосковья опровергли информацию о ЧС в Красногорске
Бывший лидер Ирана Рафсанджани скончался на 83-м году жизни
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи