В Киеве сообщили о 51 обстреле позиций украинских военных за сутки

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки ополченцы в Донбассе 51 раз открывали огонь по позициям военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщает в понедельник пресс-служба штаба силовой операции.

По данным пресс-службы, на Мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия ополченцы обстреливали Павлополь, Красногоровку, Гнутово и Широкино; из минометов калибров 120 мм и 82 мм - Марьинку, Гнутово, Широкино, Троицкое, Водяное, Талаковку. Кроме того, Широкино было обстреляно из ствольной артиллерии калибра 122 мм, Марьинка - из вооружения БМП, а Талаковка - из танка.

На Луганском направлении Новозвановка, Лопаскино и Станица Луганская обстреливались из гранатометов и стрелкового оружия, Троицкое - из минометов, говорится в сообщении.

На Донецком направлении ополченцы обстреливали Луганское из артиллерии калибра 122 мм и вооружения БМП, Авдеевку, Майорск и Луганское - из минометов калибра 82 мм, Луганское, Зайцево и Авдеевку - из стрелкового оружия и гранатометов, сообщает пресс-служба.

В результате обстрелов ранения получили трое украинских военнослужащих.