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Турецкие военные сообщили о ликвидации 48 боевиков ИГ в Сирии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Турецкие военнослужащие за воскресенье ликвидировали в Сирии 48 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), говорится в распространенном в понедельник заявлении генштаба Турции.

В нем отмечается, что турецкие ВВС также уничтожили 23 здания, в которых находились террористы.

В августе армия Турции начала в Сирии военную операцию "Щит Евфрата", целью которой является ликвидация боевиков ИГ близ границы с Турцией. Операция началась с мощной артподготовки, после чего авиация нанесла бомбовые удары по позициям боевиков в сирийском городе Джараблусе. Затем в направлении этого города выдвинулся турецкий спецназ и тяжелая военная техника.

Теги: Сирия, Турция, ИГ
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