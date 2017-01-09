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Трампа не удивила критика в его адрес на вручении "Золотых глобусов"

Мерил Стрип обвинила избранного президента в том, что он еще в 2015 году якобы пародировал заболевание журналиста, что сам Трамп категорически опроверг

Трампа не удивила критика в его адрес на вручении "Золотых глобусов"
Мерил Стрип
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Избранный президент США Дональд Трамп заявил утром в понедельник, что его не удивляют критические намеки в его адрес, которые прозвучали в ходе церемонии вручения "Золотых глобусов" в Лос-Анджелесе.

В комментарии для The New York Times он подчеркнул, что выступившая против него актриса Мерил Стрип всегда была поклонницей Хиллари Клинтон, хотя ее слов он пока не слышал. По его словам, его совершенно не удивила критика "либеральной публики из сферы кино".

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Стрип получила в воскресенье специальную награду за выдающиеся заслуги в кинематографе. В своей благодарственной речи она несколько раз намекнула на избранного президента США, обвинив его в том, что тот якобы унижает других людей, а также напомнила, что в Голливуде множество выходцев из самых разных стран и, "если выгнать иностранцев, останется смотреть на американский футбол и смешанные единоборства, а это не искусство".

"За последний год было одно выступление, которое меня потрясло до глубины души. Не потому что оно было хорошим, в нем не было ничего хорошего. Но оно оказалось эффективными. Оно насмешило аудиторию, на которую было рассчитано. Я говорю о моменте, когда человек, претендующий на самый уважаемый пост в стране, пародировал журналиста-инвалида", - сказала Стрип со сцены, чем заслужила аплодисменты разделяющих ее политические взгляды коллег.

Ответ Трампа и "Игра престолов"

Хотя она не называла избранного главу США по имени, американские СМИ и общественность убеждены, что речь идет об инциденте 2015 года, когда Трамп в ходе одного из выступлений стал характерно дергать руками, что некоторые сочли неудачной пародией на страдающего серьезным заболеванием репортера The New York Times.

Сам миллиардер уже неоднократно заявлял, что не высмеивал журналиста.

"Люди говорят, что я пародировал болезнь журналиста, как будто Мерил Стрип и все остальные умеют читать мысли других людей", - возмутился Трамп. Избранный президент США объяснил, что лишь поставил под сомнение заявления репортера, который постоянно менял свою позицию относительно собственного материала о террористических атаках 2001 года.

Стрип была не единственной, кто вспомнил Трампа. Так ведущий церемонии Джимми Фэллон сказал, что вручение "Золотых глобусов" - одно из немногих мест в США, где количество голосов имеет значение, и заявил, что через 12 дней страна узнает, каково это жить при короле Джоффри (отрицательный персонаж "Игры престолов").

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января.

Теги: США, Дональд Трамп, Золотой глобус, Мерил Стрип
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