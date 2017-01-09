В Пекине решили создать антисмоговое подразделение полиции

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Пекине решили организовать полицейский департамент по борьбе с загрязнителями воздуха, пишет газета The Guardian.

Власти китайской столицы задумались о формировании антисмоговой полиции после того, как город провел первую неделю 2017 года, будучи окутанным густым дымом. В функции полицейских будет входить патрулирование улиц для выявления источников горения мусора, пресечение действий лиц, разводящих костры, в том числе для барбекю, обнаружение причин, повышающих уровень запыленности воздуха.

По словам исполняющего обязанности мэра Пекина Цай Ци, в городе будет закрыта последняя угольная электростанция, а потребление угля в этом году будет сокращено на 30%. Чиновники планируют также закрыть около 500 заводов и убрать с дорог 300 тыс. старых транспортных средств, ухудшающих экологическую обстановку.

Полномочия полиции, как отмечается, ограничены столицей и не будут распространяться на стальные заводы и угольные электростанции за пределами города, в соседней провинции Хэбэй. Ничего полицейские не смогут поделать и с 5 млн автомобилей, на долю которых приходится примерно 31% загрязнения воздуха, согласно данным министерства охраны окружающей среды Китая.

На прошлой неделе инспекционные группы из министерства окружающей среды выявили более 500 строительных площадок и предприятий, а также около 10 тыс. транспортных средств, нарушающих принятые меры по снижению уровня загрязнения воздуха.

В соответствии с программой реагирования в условиях чрезвычайных ситуаций, принятой в Пекине в 2013 году и направленной на снижение уровня загрязнения воздуха, "красный" уровень опасности может быть объявлен, когда плотный смог держится над городом в течение 72 часов.

Впервые "красный" уровень загрязнения воздуха был зафиксирован в Пекине в декабре 2015 года.

Основными причинами тяжелой экологической ситуации в китайских городах являются многочисленные угольные электростанции, выхлопные газы, выбросы заводов и строительных предприятий. Однако Китай, который является одним из мировых лидеров по выбросам углерода, планирует в ближайшие пять лет обновить угольные электростанции (они приносят до 60% электроэнергии), но предупреждает, что пик интенсивности выбросов придется на 2030 год.