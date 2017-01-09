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Во Франции задержали 16 человек по делу об ограблении Ким Кардашьян

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Французские стражи порядка задержали 16 человек в рамках расследования дела об ограблении американской актрисы и фотомодели Ким Кардашьян, сообщает газета The Daily Mail.

Задержания были проведены в департаментах Сен-Сен-Дени, Приморская Сена и Приморские Альпы.

Ограбление было совершено в октябре. Вооруженные люди ворвались в парижский отель, в котором остановилась Кардашьян, и стали угрожать консьержу, требуя, чтобы он сопроводил их до номера звезды. Затем они связали Кардашьян и заперли ее в ванной комнате. Грабители похитили, в частности, шкатулку с драгоценностями стоимостью примерно 6 млн евро и кольцо стоимостью около 4 млн евро.

Теги: Франция, Ким Кардашьян
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