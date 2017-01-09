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Дамаск подтвердил готовность к переговорам в Астане

Башар Асад не исключил, что на переговорах в Казахстане будет поднят вопрос о референдуме по вопросу изменения конституции Сирии

Дамаск подтвердил готовность к переговорам в Астане
Президент Сирии Башар Асад во время интервью французским журналистам
Фото: Reuters

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Президент Сирии Башар Асад заявил о готовности правительства к участию в переговорах в Астане, сообщает агентство САНА.

"Конечно, мы готовы, и мы объявили, что наша делегация готова ехать на конференцию, когда будет объявлена ее дата. Мы готовы обсуждать все вопросы, ограничений нет", - сказал президент в интервью французским журналистам, текст которого размещен на сайте агентства.

Отвечая на уточняющий вопрос том, готов ли он обсуждать свое дальнейшее пребывание на посту президента, Асад сказал, что это предполагает "обсуждение конституции".

"А конституция не принадлежит ни правительству, ни президенту, ни оппозиции: она принадлежит сирийскому народу, для (ее изменения - ИФ) нужен референдум", - подчеркнул он.

"Это один из вопросов, который может быть поднят на этой встрече (в Астане - ИФ)", - добавил он.

Башар Асад отметил, что пока не знает, кто будет представлять оппозицию на переговорах.

Казахстан готов содействовать

В конце декабря президент России Владимир Путин заявил, что в ходе последнего телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Эрдоганом была достигнута договоренность о том, чтобы предложить конфликтующим сторонам продолжить процесс переговоров на новой площадке.

"Такой площадкой могла бы быть столица Казахстана Астана. Если стороны конфликта согласятся, то мы обратимся к президенту Назарбаеву с просьбой поддержать этот процесс", - сказал президент РФ.

Нурсултан Назарбаев поддержал данную инициативу и выразил готовность предоставить площадку для переговоров.

В свою очередь главы МИД Ирана, РФ и Турции приняли совместное заявление, в котором выразили готовность способствовать выработке соглашения между правительством и оппозицией в Сирии.

Теги: Сирия, Башар Асад, Астана, Казахстан
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