В ДНР не видели троих пропавших украинских военных

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В самопровозглашенной Донецкой народной республике не располагают информацией о троих пропавших накануне украинских военных.

"У нас их нет", - сказал журналистам в понедельник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, "заявления, которые делают украинские СМИ, противоречивы, и с тем дезертирством, которое сейчас происходит, эти бойцы могут оказаться дома".

Ранее пресс-служба штаба украинской спецоперации в Донбассе сообщила на своей странице в фейсбуке, что 8 января трое военнослужащих одной из частей, выполняющей задания вблизи линии разграничения, не вернулись в место расположения подразделения.

"В данный момент связь с ними отсутствует. Обстоятельства данного происшествия выясняются", - говорилось в сообщении.