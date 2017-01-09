В Калифорнии ураган повалил знаменитое дерево-туннель

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Древняя секвойя под названием "Первая хижина" (Pioneer Cabin), которая росла в парке "Калаверас" в Калифорнии, была повалена ураганом, сообщает LA Times.

Одно из самых старых деревьев парка было знаменито не только своими размерами, но и тем, что 137 лет назад в нем был прорублен тоннель, через который когда-то даже ездили автомобили. До появления тоннеля в гигантском основании дерева была выемка размером с небольшую комнату, что дало дереву его прозвище.

Возраст данного дерева оценить сложно, но другим гигантским секвойям этого парка не менее 1200 лет. Самые высокие из них возвышаются более чем на 75 метров. Диаметр ствола упавшего дерева в основании составлял почти 10 метров.

В руководстве парка пояснили, что дерево уже находилось в очень плохом состоянии - у него была только одна живая ветка, а прорубленный более 100 лет назад туннель только усугублял ситуацию, не позволяя секвойе нормально получать питание.

An iconic tunnel tree in a California state park is no more after huge storm https://t.co/XmjZNelcoT pic.twitter.com/gbKi4wYXRw — Los Angeles Times (@latimes) 9 января 2017 г.

Одним из самых известных деревьев-туннелей была секвойя "Уавона", которая росла в калифорнийском парке "Йосемити" и рухнула в 1969 году.