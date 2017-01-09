Авиакомпания Emirates отменила рейс из-за змеи на борту самолета

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания Emirates отменила рейс из столицы Омана Маскат в Дубай после того, как в самолете нашли змею, сообщает The Evening Statndard.

Инцидент произошел в воскресенье. Самолет был уже готов к посадке пассажиров, как в грузовом отсеке обнаружили рептилию. К какому виду принадлежала змея, не уточняется, неизвестно также и то, была ли она ядовитой.

На борт для очистки и проверки воздушного судна были направлены уборщики и технические специалисты.

Это не первый случай, когда в самолете сталкиваются с подобной находкой. Так, в ноябре 2016 года в самолете компании Aeromexico пресмыкающееся выползло из сумки в багажном отсеке. Оказавшись в салоне, метровая змея изрядно напугала пассажиров. Поймали ее только после посадки в Мехико.