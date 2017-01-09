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Подруга Хиллари Клинтон усомнились в ее планах баллотироваться в мэры Нью-Йорка

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Джилл Танден, близкая подруга кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, считает, что экс-претендент на главный пост в стране не будет баллотироваться в мэры Нью-Йорка. Такое заявление она сделала в интервью CNN.

Ранее появились слухи о том, что Демократическая партия США очень недовольна работой своего представителя Билла Де Блазио на посту градоначальника Нью-Йорка. Источники утверждали, что партия активно призывает Клинтон побороться за эту должность.

В 2017 году Де Блазио предстоит участвовать в партийных праймериз, чтобы получить право снова выдвинуть свою кандидатуру. По мнению аналитиков, Клинтон победила бы нынешнего мэра Нью-Йорка на первичном голосовании.

Однако Танден заявила, что бывшая госсекретарь вряд ли вообще когда-нибудь будет снова участвовать в выборах.

"Думаю, она займется помощью семьям и детям. Она всю жизнь занималась этим вопросом. Не думаю, что она еще когда-либо будет участвовать в избирательной кампании. Я не думаю, сейчас она больше думает о том, как организовать помощь детям", - заявила приятельница кандидата в президенты США.

Сама Хиллари Клинтон, которая проиграла на выборах Дональду Трампу, пока не объявляла о дальнейших планах.

Теги: США, Нью-Йорк, Хиллари Клинтон
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