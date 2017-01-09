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Убийца белорусской игуменьи была ее крестной дочерью

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - 29-летняя гражданка Казахстана, подозреваемая в убийстве настоятельницы Cвято-Ксениевского монастыря Белоруссии игуменьи Василиссы (Медведь), была ее крестной дочерью, сообщают в понедельник местные СМИ.

В последнее время она "была особо неспокойна, у нее были явные признаки одержимости. После преступления сестры обратили внимание, что у нее было раздвоение личности, и она не до конца осознавала то, что делает", сказал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин, которого цитирует сайт белорусской "Деловой газеты".

По данным издания, в 2015 году женщина несколько раз была оштрафована милицией за распитие спиртных напитков в общественном месте и пререкательство с сотрудниками милиции. Вскоре после этого она оказалась в монастыре.

Как заявил епископ Вениамин, женщина, совершившая преступление, психически нездорова. По совету одного из священнослужителей она пришла к игуменье Василиссе за помощью, приняла крещение, и настоятельница стала ее крестной матерью.

Убийство произошло 5 января вечером. Подозреваемая задержана, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Теги: Белоруссия
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