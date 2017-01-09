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Американский эсминец открыл предупредительный огонь по иранским катерам

Инцидент произошел в Персидском заливе после того как, по словам моряков США, иранцы стали опасно сближаться с кораблем, проигнорировав попытку установить с ними радиоконтакт

Американский эсминец открыл предупредительный огонь по иранским катерам
Эсминец ВМС США Mahan. Архивное фото
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Эсминец ВМС США Mahan произвел несколько предупредительных выстрелов по патрульным катерам Ирана, сообщает Assocuiated Press со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства.

По их словам, такие меры были приняты в связи с тем, что катера опасно сблизились с кораблем в Ормузском проливе, который соединяет Оманский залив с Персидским заливом.

Моряки Mahan пытались установить радиоконтакт с иранскими катерами и выпустили несколько сигнальных ракет. По словам американской стороны, никакой реакции не последовало, и было принято решение открыть огонь.

Общавшийся со СМИ на условиях анонимности представитель ВМС США пояснил, что беспокойство команды эсминца вызвало то, что иранские суда следовали на очень высокой скорости. Когда был открыт огонь, они приблизились примерно на 900 ярдов (около 730 метров).

После этого иранские катера изменили курс и связались с Mahan, запросив его координаты и скорость.

Как напоминает AP, спорные ситуации между иранскими и американскими военными нередко случаются в Персидском заливе, но обычно обходится без прямого конфликта с применением вооружений.

Теги: Иран, США, Персидский залив
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