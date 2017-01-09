Более 40% русскоязычных эстонцев не увидели шансов на самореализацию в своей стране

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Русскоязычные граждане Эстонии хуже по сравнению с эстоноязычными оценивают шансы на самореализацию в своей стране, говорится в обнародованном в понедельник исследовании.

48% респондентов, для которых русский - основной язык общения, сочли возможности самореализации в Эстонии хорошими, а 41% - плохими. Среди эстоноязычных респондентов эти показатели составили 68% и 28% соответственно, сообщил аналитик заказавшего опрос Института общественных исследований Арт Йохансон.

Крайне высоко шансы на самореализацию эстоноязычные респонденты оценили 12%. Скорее хорошо, чем плохо - 56%. Скорее плохо, чем хорошо 25%, низко 3%, а 4% не имели мнения по этому вопросу.

Среди русскоязычных граждан страны крайне высоко шансы оценили 8% респондентов, скорее хорошо, чем плохо 40%, скорее плохо, чем хорошо 36%, низко 5%, мнения не имели 10%.

В то же время, мнение эстоноязычных и русскоязычных граждан существенно не различалось по вопросу о том, справедливо ли с ними обращается эстонское государство.

На вопрос "Ощущали ли вы, что Эстонская Республика обращается с вами несправедливо?" среди эстоноязычных респондентов "да" ответили 10%, "скорее да, чем нет" 15%, "скорее нет, чем да" 28%, "нет" 44%, а затруднились с ответом 4%.

Среди русскоязычных респондентов "да" ответили 10%, "скорее да, чем нет" 13%, "скорее нет, чем да" 30%, "нет" 43%, а 4% затруднились с ответом.

Фирма Turu-uuringute AS по заказу Института общественных исследований во втором полугодии 2016 года провела опрос, в котором приняло участие 800 граждан Эстонии в возрасте от 18 лет. В республике также проживают "неграждане", преимущественно русскоязычные жители.