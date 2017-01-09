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Сербских дипломатов предупредили о возможности захвата в США и странах ЕС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сербское руководство располагает информацией о планах албанцев из диаспоры захватить представителей дипломатических представительств Сербии в США или Европе в том случае, если Белград не откажется от требований отдать под суд бывшего главу правительства сербского края Косово Рамуша Харадиная.

"Эти данные разведки переданы полиции и службам безопасности упомянутых стран, а также во все дипломатические представительства Сербии", - сообщил МИД Сербии. "Это указывает на то, что албанские политики готовы прибегнуть в том числе и к террористическим методам", - прокомментировал ситуацию глава ведомства Ивица Дачич. "Сербия не откажется от преследования Рамуша Харадиная, а также каждого, кто совершил преступления против сербского народа", - добавил Дачич.

По его словам, заявление главы МИД Албании Дитмира Бушати о том, что после задержания Харадиная во Франции следует пересмотреть ход диалога между Белградом и Приштиной, указывает на то, что сущность албанской политики заключается в том, что преступления против сербов дозволены, и что диалог является лишь целью для дальнейшего утверждения независимости сербского края Косово.

Рамуш Харадинай был задержан на прошлой неделе в аэропорту Мюлуз-Фрайбург-Базель, который расположен во Франции. Задержание было проведено в соответствии с ордером, направленным в Интерпол властями Сербии, которые обвиняют Харадиная в совершении военных преступлений против сербов в период конфликта в Косово в 1998-1999 гг. Белград потребовал от Франции выдать Харадиная сербским властям для дальнейшего суда.

Теги: Сербия, США, Евросоюз, Албания, Рамуш Харадинай
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