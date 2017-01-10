Малолетний ребенок погиб в ДТП в Грузии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В результате дорожно-транспортного происшествия на участке Гори-Скра центральной автомагистрали Грузии погиб трехлетний ребенок, сообщили грузинские СМИ поздно вечером в понедельник.

"Еще одному ребенку, а также родителям детей проводятся срочные операции", - говорится в сообщении.

По существующей информации, причиной аварии стала обледенелая дорога, с которой соскользнул автомобиль с находящейся в нем семьей.

Следствие ведется по статье 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее за собой гибель людей.