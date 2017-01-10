В Байконуре зафиксировали рост преступности

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В городе Байконур второй год подряд отмечается рост преступности, что свидетельствует "об активизации криминальных элементов", заявила прокуратура комплекса "Байконур".

"Состояние преступности на территории города Байконур негативно характеризуется стабильным ростом - с 555 преступлений в 2014 году; 637 преступлений в 2015 году - до 677 в истекшем году. Таким образом, повышение уровня преступности составило 14,77% или 82 преступления в 2015 году и 6,28% или 40 преступлений в 2016 году", - говорится в сообщении ведомства.

При этом общая раскрываемость в 2016 году снизилась и составила 75,7% (в 2015-м - 86,9%, 2014-м - 83,8%).

По информации прокуратуры, в 2016 году увеличилось число тяжких преступлений, их общее количество составило 210 (в 2015-м - 178, 2014-м - 124).

"Анализ показал, что рост числа тяжких преступлений обусловлен ростом квартирных краж - с 72 в 2015 году до 108 в истекшем, что вызывает особую озабоченность, при этом на сегодняшний день остаются нераскрытыми более половины преступлений данной категории. Также наблюдается увеличение количества совершенных на территории г. Байконур разбоев - с 11 до 17 (2014 год - 6), грабежей - с 28 до 29 (2014 год - 28)", - отмечается в сообщении.

По итогам года отмечен рост так называемой "пьяной" преступности - лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено 94 преступления (2015 год - 73, 2014 год - 72), что "во многом объяснимо активизацией работы УМВД России на комплексе "Байконур" по выявлению лиц, повторно севших за руль в состоянии опьянения", говорится в сообщении.

Вместе с тем уменьшилось количество особо тяжких преступлений: в 2016 году их было совершено 11 против 25 в 2015 году, в том числе резко сократилось число убийств - с девяти в 2015-м до двух - в 2016 году.

Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью также снизилось с 12 в 2015 году до 7 - в 2016-м. Число вымогательств сократилось с 12 в 2015 году до 10 фактов в 2016-м, число мошенничеств - с 82 до 40 соответственно.

Уровень подростковой преступности в 2016 году снизился на треть - несовершеннолетними было совершено 21 преступление против 33 преступлений в 2015 году.

Тем не менее в прокуратуре считают, что "в настоящее время по большинству показателей в сфере преступности отмечается отрицательная динамика, свидетельствующая об активизации криминальных элементов, о необходимости незамедлительного реагирования в целях сдерживания дальнейшего ухудшения криминогенной обстановки в городе".

Комплекс "Байконур" - территория, арендуемая Россией у Казахстана, состоит из космодрома и города Байконура. Россия арендует у Казахстана Байконур с 1994 года. В 2004 году договор был продлен до 2050 года. За аренду Байконура Россия ежегодно платит $115 млн.

Общая численность населения города - более 76 тыс. человек, из них около 60% - граждане Казахстана, около 37% - граждане России. Город Байконур находится под российской юрисдикцией. В нем действует российский орган исполнительной власти - администрация, российские правоохранительные органы. Правопорядок в городе и охрану космодрома обеспечивает российская полиция.

Казахстан имеет на комплексе специального представителя президента и представительства своих силовых структур, через которые проводится координация и взаимодействие между российскими и казахстанскими государственными органами и силовыми ведомствами.