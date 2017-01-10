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Что случилось этой ночью: вторник, 10 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Министерство финансов США расширило "список Магнитского" на пять граждан России. Среди них глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, для которого попадание в санкционный список - большая честь.

- Парламент Венесуэлы провел специальное голосование, по итогам которого президента страны Николаса Мадуро попросили покинуть свой пост. Голосование не имеет юридической силы, верховный суд его не признал, затяжной экономический кризис продолжается.

- Госдеп США объяснил, почему в недавнем докладе не было доказательств причастности Владимира Путина к хакерским атакам на демократов. Все потому, что это секретная информация.

- Американские летчики через прессу пожаловались, что российские коллеги не дают им спокойно летать в небе над Сирией. Терпели как минимум с прошлой осени.

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