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Жители Мексики снова вышли на акцию протеста из-за роста цен на бензин

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Тысячи мексиканцев вышли в столице на очередную акцию протеста против повышения цен на топливо.

Массовые демонстрации, вызванные тем, что жители недовольны повышением стоимости топлива, продолжаются в стране с начала января.

С начала года правительство увеличило цены на бензин и дизельное топливо на 20% и 16,5% соответственно. Подорожание произошло на фоне обесценивания национальной валюты по отношению к доллару США, а также роста цен на нефть, отмечает "Би-би-си".

Очередная акция протеста началась после того, как президент Мексики Энрике Пенья Ньето встретился с лидерами профсоюзов и предпринимателями, чтобы обсудить возможные меры для смягчения влияния реформы. Протестующие призвали президента уйти в отставку.

Два дня назад в ходе демонстраций погибли по меньшей мере шесть человек, более 1,5 тыс. человек были задержаны.

Во время протестов были разграблены сотни торговых точек в 12 штатах страны. Национальная ассоциация магазинов Мексики насчитала более 400 разграбленных магазинов, в том числе крупных сетей.

Координационный предпринимательский совет Мексики попросил власти ввести федеральные силы в города, где отмечен рост насилия и грабежи в ходе беспорядков.

Теги: Мексика, бензин
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