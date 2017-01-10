Восемь рыбаков погибли при нападении пиратов близ Филиппин

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Не менее восьми филиппинских рыбаков стали жертвами нападения пиратов на рыболовецкое судно к югу от Филиппин, сообщил во вторник представитель береговой охраны страны Арманд Балило.

По его словам, пираты приблизились к траулеру на скоростном катере и открыли огонь по его экипажу, состоявшему из 15 человек. Восемь человек были убиты, еще пятерых нападавшие взяли в заложники, два человека остались на борту.

"Мы считаем произошедшее атакой пиратов. Если бы это совершили исламские боевики, это было бы очевидно", - заявил чиновник.

В районе, где было совершено нападение, было несколько случаев атак террористов, близких к запрещенному в РФ "Исламскому государству" (ИГ). Более 20 человек, включая рыбаков и туристов, были взяты ими в заложники в минувшем году.

В декабре 2015 года террористы группы "Абу Сайяф" предприняли нападение на контейнеровоз, экипажу судна удалось отбить атаку.

Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана сообщил накануне, что армии даны шесть месяцев на то, чтобы полностью пресечь деятельность исламских террористов.