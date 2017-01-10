Чехия выдала РФ обвиняемого в убийстве следователя россиянина

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Участник незаконных вооружённых формирований, обвиняемый в убийстве следователя в Дагестане в 2010 году, экстрадирован из Чехии в Россию, сообщает во вторник пресс-центр МВД.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Чехии в Россию экстрадирован Тагир Исрапилов, 1981 г.р., обвиняемый в бандитизме, разбое, участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном хранении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в 2010 году в Махачкале Исрапилов в составе вооруженной группы проник в квартиру с целью разбоя и совершил убийство следователя СУ МВД по Республике Дагестан подполковника полиции, завладев денежными средствами и ценностями на сумму более 1,5 млн рублей.

"После совершения преступления Исрапилов скрывался от правоохранительных органов за рубежом. Остальные соучастники преступления были установлены и ликвидированы на территории Российской Федерации",- отмечается в сообщении.

В МВД отметили, что с октября 2011 года Т.Исрапилов находился в международном розыске по каналам Интерпола.

"В результате взаимодействия с зарубежными партнерами удалось установить, что он проживал в Чехии и Германии под чужими установочными данными. При этом в 2011 году его экстрадировали из Германии в Чехию и поместили под стражу по обвинению в подделке документов", - сообщили в ведомстве.