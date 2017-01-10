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Турция не будет в ближайшее время выводить войска из района Башика в Ираке

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Турецкие военные не уйдут из лагеря близ города Башика в Ираке, пока не завершится операция по освобождению от террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) Мосула, сообщил газете Hurriyet турецкий представитель.

"Существует устная договоренность, и иракские власти знают, что наши войска не будут в этом лагере вечно, но нам надо принимать во внимание и общественное мнение в Ираке", - сказал представитель, пожелавший остаться неназванным.

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Премьер Ирака Хайдер аль-Абади объявил в субботу 7 января, что его стране и Турции удалось урегулировать вопрос о выводе турецкого контингента с иракской территории. Заявлению иракского премьера предшествовала его встреча с турецким коллегой Бинали Йылдырымом в Багдаде.

Отношения Багдада и Анкары ухудшились в конце 2015 года после того, как Турция без разрешения иракских властей ввела войска в район Башика недалеко от Мосула под предлогом помощи иракским ополченцам в борьбе с ИГИЛ. Багдад неоднократно призывал Турцию вывести военных, называя вторжение нарушением суверенитета. В турецком руководстве заявляли, что турецкие военные находятся в этом лагере для защиты Турции от терроризма и подготовки местных ополченцев для борьбы с террористами.

Теги: Турция, Ирак
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