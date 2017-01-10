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В Белоруссии будут судить мошенников из РФ за "штрафы за просмотр порно"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Белоруссии будут судить троих граждан России за особо крупное хищение с использованием компьютерной техники, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Согласно данным СК, трое граждан России с ноября 2015 года по февраль 2016 года, используя вредоносное программное обеспечение, от имени министерства внутренних дел Белоруссии рассылали уведомления о наложении административного взыскания за якобы имевший место просмотр порнографических материалов.

Для оплаты штрафа предлагалось перевести денежные средства на счета абонентских номеров одного из белорусских операторов сотовой связи.

"В результате противоправных действий фигуранты совершили блокирование компьютерной информации более 900 граждан. Причиненный ущерб составил свыше 136 тыс. белорусских рублей (более 4,1 млн рублей РФ)", - сообщила Белоног.

Обвиняемые заключены под стражу.

Теги: Белоруссия
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