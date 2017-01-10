Украинская полиция начала проверку разрушения под Львовом памятника полякам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции в области во вторник.

По предварительной информации, разрушен памятный крест, а плиты с именами погибших жителей разрисованы в цвета украинского государственного флага и красно-черного флага. Также на одной из плит нарисованы нацистские символы.

По словам начальника отдела коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области Светланы Добровольской, пока точно не известно, когда именно произошел акт вандализма, проводятся первоочередные следственные действия, ищут потенциальных свидетелей.

Село Гута Пеняцкая, население которого составляли поляки, было уничтожено в феврале 1944 году. Среди историков существуют различные версии тех событий. Украинские историки считают, что село уничтожили немецкие войска, в то время, как польские историки считают, что к уничтожению села причастны также подразделение дивизии СС "Галичина".