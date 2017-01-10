К режиму прекращения огня в Сирии присоединились свыше тысячи населенных пунктов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Сирии с активным участием России запущен процесс политического урегулирования и примирения враждующих сторон, в результате число населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, приблизилось к 1100. Об этом сообщил во вторник на селекторном совещании в Минобороны начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"К режиму прекращения огня уже присоединились 1097 населенных пунктов с общим населением около трех миллионов человек", - сказал он.

"Более 110 тыс. беженцев вернулись в свои дома, девять тысяч боевиков сложили оружие", - отметил начальник Генштаба.

"В настоящее время наряду с поддержанием режима прекращения боевых действий, уничтожением террористов ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусры" (запрещены в РФ - ИФ) в соответствии с распоряжением Верховного Главнокомандующего ВС РФ проводится поэтапное сокращение российской группировки в Сирии", - сказал Герасимов.