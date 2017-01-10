Белоруса не впустили в Литву из-за советской символики на автомобиле

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Литовские пограничники не пропустили в страну гражданина Белоруссии из-за советской символики на автомобиле, сообщила во вторник Служба охраны госграницы Литвы.

По данным службы, гражданин Белоруссии 9 января хотел въехать на территорию Литвы через КПП Райгардас, однако литовские пограничники не впустили его, поскольку на заднем стекле автомобиля была наклеена пятиконечная звезда с серпом и молотом.

В службе отметили, что иностранец мог попасть в Литву пешком, либо снять наклейку с автомобиля. Поскольку водитель отказался убрать советскую символику, ему отказали во въезде, и он вернулся в Белоруссию.

Публичная демонстрация нацистской и коммунистической символики запрещена действующими в Литве правовыми актами.